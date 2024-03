Lebenstedt. Am Ostersonntag wird beim Fackelschwimmen Poseidon aus dem Winterschlaf geweckt. Wann es losgeht und wo man parken kann.

Dank des sonnigen Märzes erwacht die Natur bereits in farbenprächtiger Vielfalt, und es wird Zeit, auch den Meeresgott Poseidon aus seinem Winterschlaf zu wecken. Das traditionelle Fackelschwimmen am Salzgittersee von der Tauchgemeinschaft Sepia und der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) findet am Ostersonntag, 31. März statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Abenddämmerung machen sich rund 50 tapfere Fackelschwimmerinnen und Fackelschwimmer in langen Ketten auf den Weg durch die Reppnersche Bucht in den Salzgittersee, um den mürrischen Meeresgott wieder hervorzulocken, schreibt die BSF weiter. Nach einem langen und tiefen Winterschlaf werde dies keine leichte Aufgabe sein. Doch bei Erfolg werde die Freude sicher groß sein, denn das traditionelle Feuerwerk warte bereits darauf, den Himmelzu erleuchten und die Seesaison gebührend zu eröffnen.

Der Osterhase wird der Mitteilung zufolge bereits am Nachmittag mit einer randvoll gefüllten Kiepe die Kleinen und Großen beschenken und mit Naschereien Kinderaugen zum Strahlen bringen. Am Ufer wollen die Tauchgemeinschaft Sepia und die städtische Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH als Veranstalter mit Musik, kalten und warmen Getränken sowie Speisen für gute Stimmung sorgen. „Wir können es kaum erwarten, unsere liebgewonnene traditionelle Veranstaltung am Salzgittersee zu genießen und viele Besucher zu begrüßen“, wird Annette Schudrowitz, Geschäftsführerin der BSF, zitiert.

Beim Fackelschwimmen am Salzgittersee wird der Parkplatz am Stadtbad empfohlen

Die BSF weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass der Parkplatz Reppnersche Bucht teilweise gesperrt ist und aufgrund der erwarteten Besucherzahlen das Café del Lago an seine Kapazitätsgrenzen stoßen könnte. Besucher des Fackelschwimmens sollten daher auch den Parkplatz am Stadtbad benutzen, heißt es. Von dort sei der Veranstaltungsbereich mit einem kleinen Fußmarsch in wenigen Minuten zu erreichen.

Auch in diesem Jahr freuen sich die Sepianer über tatkräftige Unterstützung aller Wasserfreudigen, die gemeinsam mit den Tauchern ins kühle Nass steigen wollen, schreibt die BSF. Die Teilnahmevoraussetzungen sind unter www.tgsepia.de zu finden.

Hier der geplante Programmablauf: Die Eröffnung findet der Ankündigung zufolge gegen 18 Uhr statt. Bei Einbruch der Dunkelheit begeben sich die Taucher ins Wasser der Reppnerschen Bucht. Gelingt es ihnen, Poseidon zu wecken, wird dies mit einem bunten Feuerwerk gegen 21 Uhr gefeiert, heißt es in der Mitteilung. Der zeitliche Ablauf könne witterungsbedingt abweichen. Weitere Informationen gibt es bei der Tauchgemeinschaft Sepia, Telefon: (05341) 4025273, E-Mail: veranstaltung@tgsepia.de sowie bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH, Telefon: (05341) 8393861, E-Mail: blumenberg@bsf-sz.de.

