Lebenstedt. Mareike Mann ist Projektleiterin Salzgittersee bei der Bäder- Sport- und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF). Das hat sie vor.

Weitermachen, dran bleiben, nicht nachlassen. Diesen Leitsatz prägte einst der 2023 verstorbene Klaus Gossow. Der frühere Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Salzgitter gilt als geistiger Vater des Salzgittersees. In gewisser Weise will sich Mareike Mann dieses Leitsatzes annehmen. Sie leitet das Projekt Salzgittersee bei der Bäder- Sport- und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF). Ein Jahr in dieser Position liegt nun hinter ihr. Grund genug, einen Rück- und Ausblick zu riskieren. Das tat sie bei einem Besuch in der Redaktion der Salzgitter Zeitung. Ihr erstes Fazit: „Ich bin sehr zufrieden.“