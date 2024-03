Salzgitter. Am Osterwochenende werden wieder die großen Feuer entzündet. Hier sehen Sie, wo in ihrem Stadtteil das Brauchtumsfeuer stattfindet.

Das Osterwochenende steht an und damit werden auch im Stadtgebiet Salzgitter wieder Osterfeuer angezündet. Osterfeuer sind eine Jahrhunderte alte Tradition, die den Winter mit der Wärme und dem Licht eines großen Feuers verabschiedet. Die großen Feuer werden in den Stadtteilen Salzgitters insbesondere am Samstag nach Karfreitag entzündet. Hier finden Sie alle Osterfeuer im Überblick.

Ortschaft Nordost

Die Freiwillige Feuerwehr Thiede veranstaltet ihr Osterfeuer am Samstag, 30. März, ab 17 Uhr am Sportpark in der Straße am Sportpark 7. Am selben Tag kann zwischen 9 Uhr und 12 Uhr Grünschnitt abgegeben werden. Zum Programm gehören neben Musik von DJ Valle auch eine Drum- und Marchingband.

Ortschaft Süd

Die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad und die TSV-Fortuna laden auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Osterfeuer ein. Das Feuer wird am Samstag, 30. März, am Parkplatz des TSV Fortuna in der Paracelsusstraße 36 entzündet. Los geht es um 19 Uhr.

Ebenfalls in Bad entzündet der Kleingärtnerverein am Birkenweg sein eigenes Osterfeuer. Bei Feuerschalen, Bratwurst und Getränken wird das Feuer in der Parkallee um 17 Uhr entzündet.

Ortschaft West

Das früheste Osterfeuer in diesem Jahr hat der Stadtteil Gebhardshagen. Vor ihrem Gerätehaus, vor der Burg 19B, lädt die Gebhardshagener Ortsfeuerwehr ebenfalls am Samstag, 30. März, zum traditionellen Feuer ein. Die Veranstaltung startet um 16:30 Uhr.

In Calbecht wird das Osterfeuer auch in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet. Es findet am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr in der Nähe des Calbechter Friedhofs statt.

Auch in Engerode wird das ortseigene Osterfeuer von der Freiwilligen Feuerwehr Engerode organisiert. Das Osterfeuer dort startet am Samstag, 30. April um 18 Uhr, an der Freiwilligen Feuerwehr a Triftweg 30.

In Ihrem Stadtteil findet auch ein Osterfeuer statt? Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

Dieser Artikel wird ergänzt.

