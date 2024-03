Wolfenbüttel. Auch in den Ortteilen der Stadt Wolfenbüttel und im gesamten Landkreis brennen wieder die Osterfeuer. Das ist geplant.

Auch in diesem Jahr brennen wieder die Osterfeuer. Dabei handelt es sich um ein altes Brauchtum. Die Osterfeuer wurden entzündet, um den Winter offiziell zu verabschieden oder auszutreiben und gleichzeitig den Frühling zu begrüßen. Aufgetürmte Holzstapel aus Baum- und Strauchschnitt werden am Samstag vor Ostern oder auch am Ostersonntag weithin sichtbar auf Feldern und Festplätzen abgebrannt. Das sind die unserer Redaktion bislang gemeldeten Ostgerfeuer.

Stadt Wolfenbüttel

Fümmelse: Samstag, 30. März, 18 Uhr, Abbrennplatz an der K68 Richtung Ziegelei. Holzanlieferung von 8 bis 12 Uhr an diesem Tag.

Samtgemeinde Elm-Asse

Schöppenstedt: Samstag, 30. März, 19 Uhr, Platz in der Verlängerung vom Bruchweg. Grünschnittanlieferung: Donnerstag, 21. März 16 bis 18 Uhr, Samstag, 23. März, 10 bis 15 Uhr, Dienstag, 26. März, 16 bis 18 Uhr, Donnerstag, 28. März, 16 bis 18 Uhr. Für die Anfuhr von PKW-Anhängern wird eine Gebühr von 5€ und für die Anfuhr von Trecker-Anhängern eine Gebühr von 15€ erhoben. Leider ist dies nötig, da immer wieder Müll (Bauschutt, Gummireifen, Elektroschrott, und vieles Weitere) zwischen dem Grünschnitt mit entsorgt wird, welcher hinterher kostenpflichtig und fachgerecht entsorgt werden muss.

Kissenbrück: Sonntag, 31. März, bei Einbruch der Dunkelheit. Einsammeln des Holzes am Samstag, 23. März. Größere Mengen bei Hans-Dieter Lohse (Telefon: 0151/ 61520953) anmelden.

Gemeinde Cremlingen

Cremlingen: Sonntag, 31. März, 18 Uhr, Osterfeuerplatz am Papendorn. Rückfragen: (0176) 26 47 55 37 oder osterfeuercremlingen@gmail.com

Destedt: Samstag, 30. März, bei Einbruch der Dunkelheit, Osterfeuerplatz. Grünschnittabfuhr: Samstag, 23. März, Untedorf.

Samtgemeinde Sickte

Sickte: Sonntag, 31. März, 19 Uhr, Hundeauslaufplatz unterhalb des Obersickter Friedhofes. Samstag, 23. März: Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt. Zusätzlich holen die Mitglieder der Feuerwehr auch Baumschnitt gegen eine Spende für den Förderverein ab. Abholungen können im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail (osterfeuer@ff-sickte.de) beim Ortsbrandmeister Andreas Bode (05305) 93 00 78 und der Jugendfeuerwehrwartin Kristina Heine (0176) 50 13 94 81 angemeldet werden.

Lucklum: Sonntag, 31. März, 19 Uhr, Lucklumer Sportplatz. Das Feuer wird um 20 Uhr entfacht.

Gemeinde Schladen-Werla

Schladen: Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, Taternberg, 19 Uhr: Fackelumzug ab Werla-Schule.

Hornburg: Samstag, 30. März, 19 Uhr, symbolisches Osterfeuer auf dem Iberg. Spielmannszug ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus geht es mit Musik und Fackelschein zum Iberg.

Gielde: Samstag, 30. März, 19 Uhr, Am Eichberg, 18.30 Uhr: Fackelumzug ab Dorfplatz.

Beuchte: Samstag, 30. März, 20 Uhr, Sandgrube an der B82.

Isingerode: Sonntag, 31. März, 18 Uhr, Am Berg (neben dem Reitplatz).

Wehre: Sonntag, 31. März, 20 Uhr, Döhrener Weg (Feldweg Richtung Klein Döhren).

Werlaburgdorf: Samstag, 30. März, 18 Uhr, hinter dem Sportplatz.

Samtgemeinde Oderwald

Börßum: Sonntag, 31. März, bei Einbruch der Dunkelheit. Baum- und Strauchschnitt wird am Samstag, 30. März, 8 bis 16 Uhr angenommen.

Wir veröffentlichen alle Osterfeuer-Termine, die der Redaktion der Wolfenbütteler Zeitung eingereicht werden.

Der Bericht wird aktualisiert.

