Lebenstedt. Am Montag starten Bauarbeiten auf dem Piratenspielplatz. Wie die Stadt vorgeht und was das für Familien bedeutet.

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) informiert in einer Pressemitteilung darüber, dass auf dem Piratenspielplatz in Lebenstedt ab Montag, 25. März, drei Schutzhütten an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Eine Sperrung des gesamten Spielplatzes erfolgt der Mitteilung zufolge nicht. Jedoch müssten Teilbereiche zeitweise gesperrt werden.

Die Errichtung von sogenannten Unterständen am Salzgittersee wurde vom Rat der Stadt Salzgitter beschlossen, wird erklärt. Die Schutzhütten seien aus massiven Robinienholz gefertigt und passten sich daher dem Charakter des Piratenspielplatzes an. Sie dienen als Schutz vor Sonne und Regen und verbessern somit die Aufenthaltsmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung.

Hütten auf dem Piratenspielplatz in Salzgitter bieten zusätzliche Sitzmöglichkeiten

Zwei der Schutzhütten böten mit seitlichen Bänken zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Eine kleinere Schutzhütte werde über einer neuen Sitzbank aufgebaut. Der Transport und Aufbau inklusive Fundamentarbeiten erfolgen mit größeren Baumaschinen, wird erläutert.

Der Mitteilung zufolge muss der Piratenspielplatz für die Arbeiten nicht komplett gesperrt werden. Jedoch würden einzelne Teilbereiche des Spielplatzes zeitweise gesperrt werden beziehungsweise nicht bespielbar sein. Mit Einschränkungen müsse gerechnet werden. Um Verständnis wird gebeten.

Die Arbeiten werden voraussichtlich in der Woche nach Ostern abgeschlossen sein, heißt es abschließend.

red