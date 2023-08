Wie sich Besucher am Salzgittersee bald vor Sonne schützen können

Salzgitter Auf dem Piratenspielplatz am Salzgittersee sollen Unterstände gebaut werden. Wie sie aussehen sollen und was Spielplatzbesucher von den Plänen halten.

Sandstrände, Wasserspiele und Kinderlachen - der Piratenspielplatz am Salzgittersee ist einer der beliebtesten Spielplätze der Stadt. Während die Kinder auf den Holzgerüsten herumturnen oder einen kleinen Staudamm am Seeufer bauen, sitzen oft die Eltern dabei. An Tagen, an denen die Sonne vom wolkenlosen Himmel knallt oder ein plötzlicher Regenguss den Spielspaß unterbricht, kann das aber schnell anstrengend werden. Schutz vor Sonne oder Regen sollen drei neue Unterstände bieten, die im kommenden Jahr auf dem Spielplatz entstehen sollen.

Einer Mitteilung der Stadt zufolge sollen an zwei Rändern des Spielplatzes hölzerne Schutzhütten gebaut werden. Die Hütten bestehen aus sechs Säulen, über denen ein sechseckiges Dach angebracht wird. Insgesamt sollen sie einen Durchmesser von vier Metern haben. Zusätzlich zu den beiden Hütten plant die Stadt noch einen etwas kleinen Unterstand in der Mitte des Piratenspielplatzes. Dieser viereckige, 2,4 mal 2,6 Meter große Unterstand soll über einem Holztisch gebaut werden, der bereits am Spielplatz steht.

Damit die neuen Unterstände zum Spielplatz passen, werden sie aus Robinienholz bestehen, so die Mitteilung. Durch ihre robuste Bauweise seien sie auch gegen Vandalismus gut geschützt. Zusätzlich zu den drei Holzbauten auf dem Spielplatz soll noch ein vierter Unterstand auf dem Hundestrand gebaut werden. Die vier Unterstände sollen Anfang 2024 aufgebaut werden. Für die Bauarbeiten müsse der Piratenspielplatz aber nicht gesperrt werden.

Unterstände am Piratenspielplatz: Das sagen die Besucher zu den Plänen der Stadt

Pro Unterstand rechnet die Stadt mit Kosten von etwa 15.000 Euro. Eine sinnvolle Investition? „Absolut“, findet Heike Schuray, die den Piratenspielplatz mit ihrer Enkeltochter besucht. Schattenplätze auf dem Spielplatz seien sowohl für die Eltern als auch für die Kinder wichtig.

Andreas Brandt-Wöhrmann, der ebenfalls mit seiner Enkelin auf dem Spielplatz ist, kritisiert den Müll, der sich auf dem Piratenspielplatz ansammele. „Ohne die Reinigungskräfte, die morgens kommen, sähe es hier schnell aus wie eine Müllhalde“, sagt er. Die Unterstände könnten die Müllansammlung seiner Meinung nach verstärken. Trotzdem seien die Holzbauten eine „schöne Idee“, findet er.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de