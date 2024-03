Lebenstedt. Die Täter verteilten und zerstörten Sportgeräte in der Halle. In der Peiner Straße stehlen Unbekannte hunderte Autoreifen. Der Blaulicht-Überblick.

Unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, in eine Turnhalle am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt gelangt und haben randaliert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verteilten die Täter unter anderem Sportgeräte in der Halle und beschädigten diese hierbei. Wie sie in die Turnhalle gelangt sind, sei noch zu ermitteln. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05341) 18970 bei der Polizei melden.

Täter stehlen hunderte Autoreifen von Lebenstedter Firmengelände

Einbrecher haben sich am Wochenende – im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr – Zugang auf ein Firmengelände in der Peiner Straße in Lebenstedt verschafft. Sie stahlen Autoreifen in einer niedrigen dreistelligen Stückzahl. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Die Täter verwendeten für den Transport der Reifen offenbar ein Fahrzeug. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 melden.

