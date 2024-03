Haverlah. Der Unbekannte fuhr ohne Motorradhelm und flüchtete am Sonntag mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Haverlah vor der Polizei geflüchtet. Laut Mitteilung fiel einer Streife der Fahrer auf, weil er keinen Motorradhelm trug.

Der Unbekannte missachtete die anschließende Kontrolle und floh. Die Polizei verfolgte ihn durch die Ortschaften Haverlah, Ringelheim und Hohenrode – zum Teil mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Der Fahrer konnte jedoch entkommen.

Der unbekannte Motorradfahrer flüchtete auf dieser schwarzen Rennmaschine vor der Polizei in Haverlah. © FMN | Polizei Salzgitter

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Motorrad um eine schwarze Rennmaschine. Der Fahrer trug dunkle Kleidung mit hellen Applikationen an der Hose und eine dunkle Brille. Er hatte dunkle, an den Seiten kurze Haare und trug einen Bart. Zeugen sowie mögliche Geschädigte sollen sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Nummer (05341) 8250 melden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red