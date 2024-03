Salzgitter. Das Opfer wird in einem Supermarkt geschubst und geschlagen, dann wurde ihm der Rucksack gestohlen. Zudem wurde in eine Tierarztpraxis eingebrochen.

Im Brawo-Carrée in Lebenstedt ist am Samstag, 16. März, ein 26-Jähriger Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, griffen zwei bislang unbekannte männliche Personen den Mann in einem dortigen Supermarkt unvermittelt körperlich an. Der 26-Jährige wurde von den Tätern zunächst geschubst und geschlagen, anschließend hätten die Unbekannten den Rucksack des Opfers von dessen Rücken heruntergerissen. Anschließend flüchteten die Täter.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lebenstedt unter der Rufnummer (05341) 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Tierarztpraxis in Bruchmachtersen

In Bruchmachtersen wurde in der Nacht von Freitag, 15. März, auf Samstag, 16. März, in eine Tierarztpraxis in der Großen Straße eingebrochen. Derzeit noch unbekannte Täter stiegen über ein Fenster im Erdgeschoss in die Praxis ein, dieses schlugen sie zuvor ein. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Unbekannten einen höheren Geldbetrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lebenstedt unter der Rufnummer (05341) 1897-0 in Verbindung zu setzen.

red