Salzgitter bietet an diesem Wochenende leidenschaftlichen Tango, die dazu passende spanische Nacht oder französische Klänge. Wer darauf keine Lust hat, kann außerdem eine Lesung oder einen Shantychor besuchen. Alle Infos zu diesen fünf Veranstaltungen gibt es hier.

Bea und Banda treten in Salzgitter-Bad auf

Leidenschaftlich pulsierend, expressiv und zuweilen verträumt-fragil. So könnte man die Musik beschreiben, die Bea & Banda aus den verschiedenen Spannungswelten zwischen Tango und Jazz zelebrieren. Es ist Musik, die mit spielerischer Intensität und seelischer Tiefe daherkommt und suggestiv verführt. Rauchig intonierter Gesang verschmilzt mit vibrierender Klangdichte am Cello, erdig-groovige Kontrabass-Soli wechseln mit raffinierten Improvisationen am Klavier. Das Ganze werde stetig aufgeladen durch Druck von den Drums, eingebettet in einen Klangteppich von dichter Atmosphäre und Charakter. Die fünf Bandmitglieder, die erfolgreich deutschlandweit in ganz unterschiedlichen Projekten agieren, wollen ihre stilistische Varianz zeigen.

Die teilweise sehr poetischen Texte der Lieder seien vom Tango inspiriert und eröffneten einen sehnsüchtigen Blick auf gelebtes Leben, auf die bittersüße Tragik und Komik menschlicher Verstrickungen und unerfüllter Träume. Die Band tritt am Freitag, 15. März, 20 Uhr, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. Karten gibt es im Vorverkauf bei Rittersporn in Salzgitter-Bad oder bei Young-Ticket Event in Lebenstedt.

Danny Tollemer bietet eine „Voyage en Chansons“ in Thiede

Wer eher auf französische Musik steht, wird vielleicht am Sonntag, 17. März, im evangelischen Gemeindehaus in Steterburg fündig. Denn dort lädt Dany Tollemer um 17 Uhr auf eine singende Reise ein, quer durch ein Jahrhundert französischer Chansons. Seit zwölf Jahren begeistert die in Nürnberg lebende Künstlerin ihre Fangemeinde mit temperamentvollen Auftritten. Ihr Repertoire reicht von Brel, Piaf, Gainsbourg über Boby Lapointe bis zu Zaz und biete eine abwechslungsreiche Palette an bekannten und unbekannten französischen Chansons. Dany Tollemer habe eine wunderbare Stimme, schauspielerisches Talent und eine unbekümmerte und lebendige Art, ihre Lieder publikumsnah vorzutragen. Selbst ohne Französischkenntnisse könne man sich ihrem Charme kaum entziehen. Ihr Markenzeichen sei ihre facettenreiche Stimme und ihre ausdrucksstarke Bühnenpräsenz Pianist Andreas Rüsing begleitet sie am Sonntag mit dem Piano.

Danny Tollemer tritt am Sonntag beim Steterkult in Thiede auf. © Steterkult | MARKUS KECK

Braunschweiger Shantychor in Salzgitter-Bad

Wer eher Lust auf Shanties hat, ist am Samstag, 16. März, in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad richtig. Denn dort tritt um 16 Uhr der Braunschweiger Shantychor auf. Der Chor möchte mit seinen Liedern das Gefühl und die Stimmung für die Waterkant, Seefahrt, Schiffe und Meer vermitteln. Schmissige Melodien, sowie Geschichten aus der Seekiste werden am Samstag ausgepackt, stimmungsvoll präsentiert und instrumental begleitet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Spanischer Abend im Peak Hotel

Sie wollen spanischen Flair, ihn aber vielleicht etwas entspannter genießen, als bei einem feurigen Konzert? Dann sind Sie vielleicht richtig beim spanischen Abend im Peak Hotel in Lichtenberg. Es soll spanische Tapas, Paella und Fingerfood geben. Darunter werde es auch eine Auswahl vegetarischer Leckereien geben. Auch an passender Stimmung wird es laut Mitteilung nicht fehlen, dafür dürften sich die Gäste auf spanische Live-Musik und hausgemachten Sangria freuen. Die spanische Nacht findet am Freitag, 15. März, statt. Kostenpunkt: 35 Euro pro Person zuzüglich Getränke. Wichtig: Aufgrund der Fahrbahnsanierung der K1 gilt weiterhin die Umleitung über Osterlinde.

Autorenlesung von Sven Koch in Lebenstedt

Auch Krimifreunde kommen dieses Wochenende nicht zu kurz. Denn am Freitag liest Autor Sven Koch aus seinem Buch Dünengrab in der Lebenstedter Stadtbibliothek. Worum geht es? In dem kleinen Ort Werlesiel an der friesischen Küste verschwindet ein junges Mädchen nachts im dichten Seenebel. Femke Folkmer, Chefin der kleinen Polizeiinspektion, glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall. Kriminalist Tjark Wolf verstärkt ihr Team. Doch statt der Vermissten finden die Ermittler den versteckten Friedhof eines Serienmörders. Karten kosten im Vorverkauf 10 und an der Abendkasse 12 Euro. Los geht es um 18.30 Uhr.

