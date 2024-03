Salzgitter-Bad. Die Feuerwehr löschte Dienstag Mittag einen Zimmerbrand im Swinemünder Weg. Die Bewohnerin konnte sich rechtzeitig retten.

Zu seinem Zimmerbrand an Swinemünder Weg rückte die Feuerwehr am Dienstag in den Mittagsstunden aus. Wie Einsatzleiter Dennis Mühlke unserer Zeitung sagte, konnte sich die Bewohnerin noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen.

So ging die Feuerwehr gegen den Brand im Swinemünder Weg in Salzgitter-Bad vor

Die Herausforderung der Feuerwehr habe darin bestanden, eine Verbreitung des Feuers ins Dachgeschoss zu verhindern. Die Wohnung selbst sei nicht mehr bewohnbar, sagt Mühlke.

Beim Brand im Swinemünder Weg wurde niemand verletzt

Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Beteiligt am Einsatz waren beide Feuerwachen un die Ortswehr Salzgitter-Bad.

