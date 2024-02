Lebenstedt. Die Feuerwehr Salzgitter rückte am Freitagmittag zu einem Brand in Lebenstedt aus, Menschenleben sollten in Gefahr gewesen sein. Das ist passiert.

Zeugen haben am Freitag gegen 14.30 Uhr die Rettungskräfte zu einem Brand in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt alarmiert. Menschenleben sollten in Gefahr gewesen sein. Wie Dennis Mühlke, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort mitteilt, sollte es in einem Bürogebäude zu Rauchentwicklung gekommen sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr stellte lediglich eine größere Hitzebildung aus dem Deckenbereich fest, große Rauchentwicklung war nicht zu sehen. Einsatzkräfte unter Atemschutz entfernten die Deckenverkleidung und überprüften mittels Wärmebildkamera die Temperatur.

Durch die Lage des Gebäudes waren zahlreiche Schaulustige am Einsatzgeschehen interessiert. Nach Angaben des Einsatzleiters kam es dabei jedoch nicht zu Behinderungen der Feuerwehrkräfte. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Engelnstedt, Lebenstedt und Lichtenberg. Der Einsatz konnte nach anderthalb Stunden beendet werden.

red