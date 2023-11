Salzgitter. Die Stadt hat mögliche Neubaugebiete aufgelistet. Doch ob sie je verwirklicht werden, ist fraglich. Und das sind die Gründe.

Die Wohnungsnachfrage in Salzgitter steht vermutlich vor einem Wandel. Wegen eines von der Stadt prognostizierten Einwohnerrückgangs bis 2030 um rund 4,6 Prozent in fast allen Altersgruppen, einer sinkenden Zahl von Haushalten, zunehmenden Wohnungsleerständen und eines sich verändernden Qualitätsanspruchs rechnen Gutachter dennoch mit einer Nachfrage nach jährlich bis zu 90 Neubauwohnungen innerhalb der nächsten sechs Jahre. Um ausreichend Bauland in Salzgitter anbieten zu können, drückt der Rat auf die Tube.