Lebenstedt. Die Mitarbeiter des Gebäudemanagements kämpfen weiter um mehr Rechte. Daher gehen sie trotz einer Niederlage in die nächste Instanz.

Der Kampf um mehr Mitbestimmungsrechte zwischen der Stadt und dem Personalrat des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) geht in die nächste Runde. Nach der Niederlage Anfang Februar vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig werden die Beschäftigten nach eigenen Angaben Berufung einlegen und in nächster Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg klagen.