Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei fahndet aktuell nach einem Täter. Das ist bislang zur Tat bekannt.

In Salzgitter-Thiede ist am Sonntag eine 23-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Kurz nach 17 Uhr wurden laut Augenzeugen Rettungskräfte sowie vermehrt Polizei in Thiede gesehen. Im weiteren Verlauf nahm die Spurensicherung am späten Abend ihre Arbeit auf.

Wie Sascha Rüegg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, auf Anfrage mitteilt, wurde die Frau am späten Nachmittag gefunden. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Täter, der derzeit noch auf der Flucht sei. Weiteres, so Rüegg, könne aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht genannt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: