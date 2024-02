Salzgitter. Während der Prozess gegen den Schwerkriminellen wegen Drogen-Deals in der JVA läuft, erhebt die Staatsanwaltschaft die nächste Anklage.

Es war eine Festnahme mit großem Besteck. Die Szenerie am 20. September in der Marienbruchstraße in Salzgitter wirkte fast wie aus dem „Tatort“. Vermummt und schwer bewaffnet riegelten die Polizisten von zwei Seiten ein Wohn- und Geschäftshaus ab. Hier sind mehrere Firmen untergebracht. Hier wohnte der „Pate von Salzgitter“, hier nahm man ihn fest. In der Wohnung des vorbestraften Schwerkriminellen stellen die Einsatzkräfte Kommunikationsmittel, 10.000 Euro Bargeld, drei GPS-Tracker und eine Rolex sicher.