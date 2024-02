Oelber. An diesem Wochenende bringt der Gross Elber Carnevalsverein das Dorfgemeinschaftshaus mit drei Veranstaltungen zum Beben.

An diesem Wochenende bringen die Karnevalisten das Dorfgemeinschaftshaus in Oelber zum Beben. Der Gross Elber Carnevalsverein (GCV) hat wieder ein buntes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Gleich zwei Prunksitzungen hatten sie organisiert. Am Freitagabend ging es los, Jecken und Narren kamen von fern und nah. Am heutigen Samstag geht es weiter.