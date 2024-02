Salzgitter. Zudem meldet die Polizei Salzgitter Schockanrufe durch falsche Polizisten und einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Wie die Polizei Salzgitter berichtet, haben am Freitag gegen 11:35 Uhr zwei Täter versucht, im Heckenrosenweg in Salzgitter-Bad mit einem Trickdiebstahl eine 81-Jährige zu schädigen. Nach Angaben der Beamten gaben sich zwei Täter als Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, Zugang zur Wohnung der Frau.

Während einer der beiden vermeintlichen Handwerker die 81-Jährige im Badezimmer ablenkte, durchwühlte die zweite Person die Schubladen der Frau. Es wurde jedoch, so die Mitteilung der Polizei, nichts entwendet. Einer der vermeintlicher Handwerker wird wie folgt beschreiben: männlich, europäisches Aussehen, etwa 50 Jahre alt, circa 1, 80 Meter groß, hochdeutsche Sprache

Mehrere Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte in Salzgitter-Bad

Am Freitagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr kam es zudem in Salzgitter-Bad zu mehreren sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Hierbei gaben die Täter vor, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und man nun eine Kaution benötige. In allen Fällen kam es zu keiner Geldübergabe, berichtet die Polizei Salzgitter.

Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus in Salzgitter: Täter stehlen in Leonorenstraße Geld und Schmuck

Überdies ereignete sich in der Lenorenstraße in Salzgitter am Freitag im Zeitraum zwischen1 8 und 21 Uhr ein Einbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Täter erbeuteten dabei sowohl Bargeld als auch Schmuck und konnten unerkannt entkommen.

Der Eigentümer der Wohnung befand sich zur Tatzeit nicht daheim. Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt / Fachkommissariat 2 (05341/18970).