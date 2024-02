Salzgitter. Ende Januar war Schluss. Nach einem Schicksalsschlag hat der Salzgitteraner René Budries seine Bau- und Möbeltischlerei geschlossen.

René Budries sitzt am Besprechungstisch seiner Bau- und Möbeltischlerei in Salzgitter – und erzählt. Er ist ein strukturierter Mensch. Hat sich gut auf das Interview vorbereitet, am Tag zuvor Stichpunkte notiert. Dinge, die ihm besonders wichtig sind. Dass sein Betrieb bis zum Tag der Schließung am 31. Januar 2024 wirtschaftlich gesund war zum Beispiel. Entgegen all jener Gerüchte in der Stadt, ihm sei wirtschaftlich „die Luft ausgegangen“. Warum aber hat der 55-Jährige dann Schluss gemacht mit seinem Betrieb?