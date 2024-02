Salzgitter. Ein Unbekannter hat einen 70-Jährigen um mindestens 2500 Euro betrogen. Er hob Geld in der Lebenstedter Targobank-Filiale ab.

Die Salzgitteraner Polizei ermittelt seit Ende August wegen eines Computerbetruges – und setzt nun auf ein Fahndungsbild. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Mann am 10. August gegen 14.15 Uhr in die Filiale der Targobank an der Berliner Straße in Lebenstedt ging und dort Geld vom Konto eines 70-Jährigen abhob. Der Mann soll widerrechtlich an die Kreditdaten gekommen sein. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro.

Auf Beschluss des Amtsgerichts wendet sich die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll zirka 25 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und trägt an der rechten Halsseite ein Tattoo mit den Ziffern 1988. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Seitenstreifen an der Hose. Zudem trug er weiße Sportschuhe.

Das Fahndungsbild zeigt den Tatverdächtigen in der Lebenstedter Bankfiliale. © Polizei Salzgitter | Polizei Salzgitter

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

red