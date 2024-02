Anmeldung der Schulanfänger 2025/2026: die Termine

Salzgitter-Bad:

Grundschule Altstadtschule, vom 12. bis zum 13. März zwischen 8 und 13 Uhr, die Erziehungsberechtigten werden mit Terminvorgaben eingeladen.

Grundschule Am Ziesberg mit Außenstelle Waldschule, am 5. März zwischen 8 und 15 Uhr sowie am 6. März zwischen 8 und 12 Uhr.

Außenstelle der Grundschule Altstadtschule am Standort An der Wiesenstraße, am 5. März und am 7. März zwischen 8 und 14 Uhr sowie am 8. März zwischen 8 und 12 Uhr, die Erziehungsberechtigten werden mit Terminvorgaben eingeladen.

Salzgitter-Lebenstedt:

Grundschule Fredenberg, vom 8. bis zum 11. April zwischen 8 und 14.30 Uhr und am 12. April zwischen 8 und 12 Uhr.

Grundschule Dürerring, vom 15. bis zum 26. April zwischen 9 und 13 Uhr, die Erziehungsberechtigten werden mit Terminvorgaben eingeladen.

Kranichdammschule, die Anmeldung für die Einschulung 2025/2026 sind seit dem 1. Februar schriftlich möglich.

Grundschule Am See, die Anmeldung erfolgt nach schriftlicher Aufforderung per Post.

Grundschule Am Ostertal, die Anmeldung erfolgt nach schriftlicher Aufforderung per Post.

Grundschule Nord, vom 2. bis zum 19. April zwischen 9 und 11 Uhr.

Grundschule St. Michael, für Schüler katholischen Bekenntnisses, am 19. und 20. Februas zwischen 8 und 12 Uhr sowie am 22. Februar zwischen 12 und 15 Uhr, Anmeldung nur nach vorheriger Terminabsprache.

Salzgitter-Thiede:

Grundschule Steterburg, vom 16.. bis zum 18. April zwischen 9 und 13.30 Uhr, die Einladungen erfolgen ohne Terminnennung, die Anmeldungen können ab sofort per Post oder während der normalen Bürozeiten in der Schule erfolgen.

Grundschule Thiede, am 6. und am 8. Mai zwischen 9 und 15 Uhr sowie am 7. Mai zwischen 9 und 11 Uhr.

Weitere Grundschulen:

Schule Am Gutspark, Flachstöckheim, vom 4. bis zum 5. März und am 7. März zwischen 8 und 12 Uhr sowie am 5. März zwischen 14 und 16 Uhr.

Grundschule Hallendorf, vom 2. bis zum 5. April zwischen 8.30 und 14 Uhr, Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Grundschule Lichtenberg, die Anmeldeunterlagen sind auf der Webseite der Schule unter www.gs-lichtenberg.de in der Rubrik Eltern abrufbar oder werden durch die Kindergärten Lichtenberg und Lesse verteilt. Rückgabe der Anmeldeunterlagen vom 8. bis zum 20. April in den Briefkasten der GS Lichtenberg oder per E-Mail an sekretariat@gs-lichtenberg.de (mit allen nötigen Unterlagen eingescannt). Eine persönliche Abgabe ist in dem oben genannten Zeitraum zwischen 8.30 und 12 Uhr (außer mittwochs) im Verwaltungsbereich der GS Lichtenberg 1 OG möglich.

Grundschule LichtenbergAußenstelle Lesse, siehe Grundschule Lichtenberg.

Grundschule Am OstertalAußenstelle Salder, siehe GS Am Ostertal.

Grundschule Ringelheim, am 4. und am 6. März zwischen 8 und 11.30 Uhr; die Erziehungsberechtigten werden mit genauen Terminvorgaben eingeladen.

Grundschule Am Sonnenberg, Anmeldeformulare können im Schulsekretariat abgeholt werden oder über die Homepage unter www.gs-sonnenberg.de/anmeldung heruntergeladen werden; Rückgabe der Anmeldeunterlagen vom 2. bis zum 12. April in den Schulbriefkasten oder zwischen 8 und 12 Uhr im Schulsekretariat.