Salzgitter. Die Deutsche Bahn und der Regionalverband Großraum Braunschweig betreiben erstmals in der Region Busse mit dem Biokraftstoff HVO.

„Brückentechnologie“ ist ein Stichwort, das am Mittwoch mehrfach fiel. An der Tankstelle des Betreibers Jantzon & Hocke am Wildkamp in Salzgitter Lebenstedt stellten die Deutsche Bahn (DB) und der Verband Großraum Braunschweig ihre Idee eines klimafreundlichen Busverkehrs vor.