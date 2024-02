Heerte. Die Kinderwehren im Stadtgebiet haben sehr hohen Zulauf. Ein Besuch bei den Mädchen und Jungen in Heerte zeigt, warum das so ist.

Die „Löschkraniche“ setzen zum Angriff auf Konservendosen an. Die behelmten Knirpse in der gelb-blauen Schutzkleidung richten sich aus, mit Blick auf die beiden Blechpyramiden rechts und links auf der Sitzbank vor ihnen. „Wasser marsch“, gellt das Kommando über den gepflasterten Vorhof des Feuerwehrgerätehauses in Heerte. „Verstanden“, schallt es zurück hinter der roten Kübelspritze, in die der Betreuer der Kinderfeuerwehr, Bartosz Taubert, zuvor kaltes Nass per Leitungsschlauch eingefüllt hat. Dann geht die Gaudi los. Ein Knirps pumpt, einer zielt mit dem Wasserstrahl auf die Dosen. Viele fallen, eine Ladung erwischt auch den Kameraden, der zu nah an der Bank stand. So ein Pech, alle lachen.