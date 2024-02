Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt zu mindestens sechs Sachbeschädigungen – und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Mehrfach haben Unbekannte in Salzgitter-Bad Fahrzeuge beschädigt. Der Polizei wurden bislang sechs Fälle gemeldet. An allen Tatorten – am Marienplatz und in der Straße Am Felsenkeller – gingen die Täter jeweils die Außenspiegel an. Das alles passierte am Dienstag zwischen 12.45 und 23.15 Uhr.

Die Schadenshöhe liegt in einer niedrigen vierstelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

red