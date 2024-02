Salzgitter-Bad. Sabine Symietz hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Für wen sie auf den Straßen der Region als Retterin im Einsatz ist.

Die Leidenschaft fürs Motorradfahren liegt ihr vermutlich in den Genen. Doch seit fünf Jahren setzt sie das lieb gewordene Hobby mit spürbarer Begeisterung auch für Sicherheit und Hilfe ein. Die Rettungssanitäterin Sabine Symietz (44) leitet die Motorradstaffel der Johanitter-Unfall-Hilfe (JUH) in Salzgitter und sie ist unter den bundesweit 40 Staffeln der Ehrenamtlichen die einzige Frau in diesem Job. „Auf meine Männer“, sagt die Chefin des vierköpfigen JUH-Teams auf zwei Rädern in der Stahlstadt, „bin ich stolz“.