Lebenstedt. Geschäftsleute und Passanten beschweren sich über den Dreck. Wird dort nicht mehr gereinigt? Das sagt die Stadt.

Die Blicke der Passanten in der LebenstedterCréteil-Passage gehen immer wieder ängstlich nach oben in Richtung der Überdachung. Der eine oder andere legt einen kleinen Slalomlauf hin. Der Grund sind die zahlreichen Tauben, die zum Beispiel in den Querstreben der Überdachung sitzen. Niemand möchte vom Taubenkot getroffen werden.