Salzgitter-Bad. Hanna Seidel ist Regisseurin eines ARD-Films über Musiker und künstliche Intelligenz. Was Salzgitter damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Wenn die Regisseurin Hanna Seidel ab Mittwoch in der ARD Mediathek mit dem Science-Fiction-Drama „Boom – eine Band, 1000 Probleme“ brilliert, wirft sie nicht nur einen kühnen Blick in die Zukunft, sondern haftet der Produktion auch das Seelenleben aus Salzgitter an. Denn die 33-Jährige kam im Süden der Stahlstadt zur Welt, wuchs dort auf und fühlt sich immer noch sehr heimatverbunden. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät sie, was sie heute noch mit Salzgitter verbindet und was sie in ihrer Jugend geprägt hat.