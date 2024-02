Salzgitter. Die Stadt Salzgitter vergibt die Aufgabe neu. Wer die Ausschreibung gewonnen hat, und wie lange der neue Vertrag gilt, lesen Sie hier.

Im Zuge der Neuvergabe des qualifizierten Krankentransportes erhielten das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter Unfallhilfe (JUH) als bisherige Leistungserbringer den Zuschlag. Das berichtet die Stadt Salzgitter.

Am Montag erfolgte in der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr die Unterzeichnung des Vertrages, der ab 1. Juli bis Ende 2030 gilt. An der Veranstaltung nahmen Oberbürgermeister Frank Klingebiel, der Erste Stadtrat und Feuerwehrdezernent Eric Neiseke, Nicole Kumpis (Vorständin des DRK Braunschweig-Salzgitter) sowie Dirk Gähle (Regionalvorstand der Johanniter Harz-Heide) teil, so die Mitteilung.

Salzgitter Oberbürgermeister Klingebiel lobt die Fortsetzung

Während der Unterzeichnung sagte Klingebiel: „Was sich bewährt hat, bleibt zusammen. Wir sind froh und dankbar, dass die gute Arbeit von DRK und Johannitern in Salzgitter im Rahmen des Rettungsdienstes und der Krankentransporte fortgesetzt wird.“ Angesichts des Hausärztemangels würden Rettungsdienste, Krankentransporte und Notaufnahmen immer mehr gefordert. „Gerade deswegen ist es für die Menschen in unserer Stadt eine gute Nachricht, diese in kompetenten Händen zu wissen. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften für ihre bisherige tolle Arbeit“, wird Klingebiel weiter zitiert.

Nicole Kumpis (DRK) ergänzte: „Auch wir freuen uns, weiterhin als Partner der Stadt unterwegs sein zu können. Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen angehen.“

In Salzgitter gab es in 2023 knapp 30.000 Krankentransporte und Rettungsdiensteinsätze

Dirk Gähle sagte: „Wir Johanniter sehen Salzgitter als wichtigen Standort und sind stolz, dass wir hier weiterhin Krankentransport machen können.“

In Salzgitter wurden im vergangenen Jahr knapp 30.000 Krankentransporte und Rettungsdiensteinsätze gefahren, erläutert die Stadt. Beide Hilfsorganisationen seien seit vielen Jahren verlässliche Partner der Stadt im Rettungsdienst, im erweiterten Rettungsdienst und im Katastrophenschutz. Die Rettungswachen beider Hilfsorganisationen würden weiter genutzt.

DRK in Gebhardshagen, Johanniter in Salzgitter-Bad

Das DRK befinde sich in Gebhardshagen und die Johanniter Unfallhilfe habe ihren Sitz in Salzgitter-Bad. Das eingesetzte Rettungsdienstpersonal sei seit vielen Jahren eingespielt und könne somit auf besondere Ereignisse kurzfristig reagieren.

red