Rhene. Welche Stücke die jungen Musiker von H.A.I.M im „Bock auf Rock“-Jugendbandprojekt ausgesucht haben, haben sie beim Besuch verraten.

„Achtung Aufnahme!“ Am Wochenende gab es hoch oben in Rhene was auf die Ohren. Volle Konzentration herrschte im Tonstudio von Yannik Bendisch, als die Salzgitteraner Nachwuchsband H.A.I.M. zwei Cover-Songs aufnahm. Gemeinsam hatten sich Hauke Fuchs (Sänger), Alex Warnecke (Bassist), Ilir Janke (erste Gitarre), Hauke Ehlers (zweite Gitarre) und Michel Holzen (Schlagzeug) für den Nirvana-Kultsong „Smells like teen spirit“ und „Carlifornication“ von den Red Hot Chili Peppers entschieden und damit die vorletzte Station des zweijährigen „Bock auf Rock“-Jugendbandprojektes erreicht.