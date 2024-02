Salzgitter. Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende in Salzgitter unternehmen? Dann haben wir hier ein paar Tipps für Sie.

Was geht am Wochenende in Salzgitter? Wir haben hier eine Auswahl der Top-Veranstaltungen für Sie zusammengestellt. Salzgitter bietet eine Ausstellungseröffnung, Badespaß oder auch einen tollen Nachmittag in der Stadtbibliothek für die Jüngsten. Viel Spaß beim Stöbern.