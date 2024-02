Salzgitter-Bad. Die Johanniter bringen Kindern spielerisch Erste Hilfe nah. Welche Rolle dabei eine Raupe und ein Chamäleon spielen, lesen Sie hier.

Knuddelpuppe „Püppi“, der bunte Stoffwurm „Raupi“, zwei braune Teddys, das kunterbunte „Chamäleon“ und das rothaarige Stoffmännchen „Benjamin“ haben ein Problem. Sie sind verletzt, es geht ihnen nicht gut, sie müssen ins Krankenhaus. Doch, das wissen die Kinder Victoria, Jared, Bjarne, Jan, Luis und Sofie schon: Eine normale Klinik ist für die Heilung ihrer kuscheligen Lieblinge ungeeignet. Die Knirpse müssen mit ihnen in die Teddy-Klinik, die die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) am Donnerstag für zwei Stunden kostenlos in ihrer Dienststelle an der Windmühlenbergstraße öffnete. Es ist ein spielerischer Rettungseinsatz mit ernstem Hintergrund.