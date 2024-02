Lebenstedt. Auf dem Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt hat es am Freitagabend gekracht. Zwei Autos kollidierten frontal miteinander.

Auf dem Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt hat es am Freitagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr stießen zwei Autos frontal gegeneinander. Es gab drei Verletzte. In den Fahrzeugen lösten die Airbags aus, alle vier beteiligten Personen konnten sich selbständig befreien.

Der Artikel wird aktualisiert.