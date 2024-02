Salder. Die Stadt plant ein neues Baugebiet im Süden Salders. Warum die Bürger erfreut, aber auch sehr skeptisch reagieren, lesen Sie hier.

Salzgitters Stadtteil Salder soll wachsen. Die Verwaltung plant ein neues, rund 5,4 Hektar großes Baugebiet am südlichen Ortsrand an der derzeitigen Landesstraße (L472), auf dem 50 Bauplätze entstehen sollen. Baudezernent Michael Tacke und seine Kollegen stellten das Konzept für Sal 25 „Südliche Erweiterung“ während einer Bürgerversammlung am Donnerstagabend vor rund 50 Zuhörern im Restaurant Galahof vor. Wer erwartet hatte, dass sich die Stadt nach jahrelangem erfolglosen Kampf der Einwohner Salders um eine Ortsumgehung erneut Proteste über Blechlawinen im Ort anhören musste, irrte. Natürlich war die Reaktion der Zuhörer von Befürchtungen geprägt, das neue Baugebiet werde die Verkehrsbelastung weiter erhöhen und die ohnehin raren Plätze in Kindergarten und Schule würden nicht ausreichen. Dennoch verlief die eineinhalbstündige Diskussion sehr sachlich und drehte sich vor allem um Fragen nach Details des Baugebiets.