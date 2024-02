Salzgitter. An der Gottfried-Linke Realschule hatte ein Schüler zuletzt ein Messer dabei. Passiert das häufiger? Das sagt die Polizei dazu.

Ende Januar wird die Polizei in Salzgitter zu einer vermeintlichen Bedrohungslage zur Gottfried-Linke-Realschule in Lebenstedt gerufen. Ein Schüler soll seine Mitschüler während eines Streits mit einem Messer bedroht haben. Mehrere Streifenwagen sind im Einsatz. Schnell stellt sich allerdings heraus: Diese Bedrohung hat nie stattgefunden. Aber: Der Jugendliche hatte tatsächlich ein Messer dabei. Das hat sich offenbar in der Schule herumgesprochen. So kam es zum Notruf, wie Hauke Frischkorn, Leiter des Fachkommissariats für Kinder- und Jugendkriminalität in Salzgitter, in einem späteren Gespräch bestätigt.