Salzgitter-Bad. Czaudernas Historien erzählen über die Entwicklung an der alten Heerstraße und über die Familien Voß und Voss in der Region.

An einer Niederung des Salzgitter-Höhenzuges, am Fuße des Fuchsberges, befindet sich eine kleine Siedlung namens Voßpaß mit zwölf Häusern, drei Gewerbebetrieben und rund 40 Einwohnern. Um sie geht es in diesen Czaudernas Historien. Der Ort gehörte bis zur Stadtgründung Salzgitters im Jahr 1942 zu dem etwa einen Kilometer nordwestlich liegenden Dorf Groß Mahner und wurde dann Salzgitter-Bad zugeordnet.