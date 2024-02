Lebenstedt. Der Rat hat sich auf einen Kompromiss geeinigt, um hiesigen Grundschulen zu helfen. Warum es dennoch zum Hickhack kam, lesen Sie hier.

Der drohende Streit um die vom Ortsrat Nord, SPD und CDU angeregte Forderung nach größerer finanzieller und personeller Hilfe des Landes für die fünf Grundschulen in Lebenstedt ist am Mittwoch im Rat beigelegt worden. In letzter Minute war es Politik und Verwaltung gelungen, durch einen Kompromiss das gemeinsame Ziel zulasten eher formeller Streitereien in den Vordergrund zu stellen. Und das heißt: „Als Stadt setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die Grundschulen zu stärken und zu unterstützen, die mit Sprachproblemen ihrer Schüler besonders stark zu kämpfen haben.“