Lebenstedt/Salder. Kinder der Grundschule am Ostertal wählen wie die Großen. Es geht um das Deckblatt des Jahresplaners, aber auch um gelebte Demokratie.

„Wahlen sind Gerechtigkeit“, sagt Paul. Der acht Jahre alte Junge geht in die zweite Klasse der Grundschule am Ostertal, Außenstelle Salder. Dort und in der Hauptstelle fanden am Montag und Dienstag Wahlen statt, so richtig mit Stimmzettel, Wahlkabine und Wahlrune. Die Kinder entschieden auf diese Weise, welches Bild den Deckel des Schulplaners für das Schuljahr 2024/2025 zieren soll. Vier Motive standen zur Wahl. Bereits ihre Entwicklung und die Auswahl der vier Endkandidaten war ein schwer demokratischer Prozess. Aber darin haben sie an der Grundschule im Ostertal schon Übung, so viel, dass die Kinder bereits in der ersten Klasse klar ihr „Kind stehen“. Wir durften mal hinter die Kulissen der Wahl schauen.