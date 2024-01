Baddeckenstedt. „War überall, außer im Saarland“: Maik Hoyer hat zu Jahresbeginn die Leitung der Polizeistation übernommen. Seine Beweggründe..

Er ist das neue Auge des Gesetzes, der Hüter der Baddeckenstedter Bürger: Zum Jahreswechsel übernahm Polizeihauptkommissar Maik Hoyer die Leitung der Polizeistation in der Lindenstraße. Dienstagmittag erfolgte in kleiner Kaffeerunde die persönliche Amtseinführung. Der gebürtige Baddeckenstedter Hoyer ist Polizist aus Leidenschaft, und das schon sein Berufsleben lang. Mehr als 20 Jahre war er in der Bereitschaftspolizei bei unzähligen Einsätzen bundesweit unterwegs.