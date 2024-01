Calbecht. Die „Salty Lions“ treten digital im Spiel „League of Legends“ gegen andere Uni-Teams an. Aber die Ziele der Studenten sind viel größer.

Die „Salty Lions“ aus Salzgitter feiern ihr Comeback. Seit Sommer 2023 ist das E-Sport-Team der Ostfalia in Salzgitter wieder offiziell in der Uniliga unterwegs - und sieht bereits erste Erfolge. Ihren Ursprung haben die salzigen Löwen schon im Jahr 2019. Damals rief das Institut für Sportmanagement das Team ins Leben. „Salty“ stand damals für die Stadt Salzgitter und das Teamzuhause am Campus Calbecht. Der Löwe steht für den regionalen Bezug, das Einzugsgebiet des Teams und auch die Stärke der Spielerinnen und Spieler.