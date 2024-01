Lebenstedt. Hoher Besuch trifft sich für zwei Tage in Salzgitter. Weshalb auch der Oberbürgermeister zur illustren Runde stieß, lesen Sie hier.

Es sind hochrangige Gäste, die seit Montag zum zweitägigen Besuch in Salzgitter weilen: Erstmals wieder seit mehr als 17 Jahren reiste das Landeskabinett in den Mittagsstunden nach Salzgitter, um unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil eine Klausurtagung im Hotel am See abzuhalten. Die Themen waren gewichtig. Es ging unter anderem um das Erstarken des Rechtsextremismus. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel wies in einer 20-minütigen Begrüßungsrede auf Geschichte und Herausforderungen der Stahlstadt hin.