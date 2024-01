Lebenstedt. Im Rat bahnt sich Streit an um mehr Geld für Lebenstedts Grundschulen. Es geht darum, das Land um Hilfe zu bitten. Das sind die Gründe.

Um finanzielle und personelle Hilfe für die fünf Grundschulen in Lebenstedt dürfte am Mittwoch im Rat eine lebhafte Debatte entbrennen. Auslöser ist ein Vorschlag des Ortsrates Nord, mit dem Land über eine bessere Ausstattung der Einrichtungen zu verhandeln und Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) zu einem Besuch in Salzgitter zu bewegen. Während die Verwaltung dem Rat empfiehlt, den Vorschlag abzulehnen, beantragen die Fraktionen von SPD und CDU das Gegenteil.