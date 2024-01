Salzgitter-Bad. Die Salzgitteraner Schauspieler erleben viele Herausforderungen bei den Proben. Unsere Zeitung hat sie einmal besucht.

Das gerahmte Bild an der Bühnenwand wird eine Frau mit kalten Augen zeigen. Ist sie die Mörderin ihres Gatten? Was ist geschehen in jener Nacht auf dem See? Mit ganz viel „Hokuspokus“ und noch mehr unglaublichen Indizien eines markanten Schauprozesses lädt die Theatergruppe Salzgitter-Bad zu ihrem spannenden Krimi-Schwank „Hokuspokus“ ein, stammend aus der Feder des Deutsch-Schweizers Curt Goetz. Verwechslung und Täuschung sind in der rasanten Story garantiert.