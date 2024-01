Salzgitter. Jetzt wird der Stichkanal Salzgitter endlich ausgebaut. Was Planer und Anwohner vom Mammutvorhaben halten, lesen Sie hier.

Er wurde immer teurer und immer wieder verschoben. Doch in diesem Monat haben die Arbeiten zum Ausbau des Stichkanals nach Salzgitter begonnen. Start war in Wedtlenstedt Süd. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes spricht von einem „Meilenstein“. Doch warum ist dieses Millionen Euro teure Vorhaben immer wieder ausgebremst worden? Und was halten die Anwohner vom Projekt?