Salzgitter. 18.000 Teilnehmer, ebenso viele Zuschauer – 1985 gab es in Salzgitter ein großes Landesturnfest. Auch ein TV-Kommentator war dabei.

Strahlender Sonnenschein! Glückliche Menschen! Viel Bewegung, Spaß und Spiel – so in etwa muss man sich das Landesturnfest vorstellen, das fünf Maitage lang 1985 in Salzgitter ausgetragen wurde. Und es war wirklich nicht ohne, wie allein die Zahlen beweisen: Teil nahmen 18.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie es in der Presseinformation steht, die noch im Stadtarchiv Salzgitter vorhanden ist, und es gab nochmal so viele Besucher, wie die Zeitung schreibt. Es waren 58 Journalisten akkreditiert, und einzelne Veranstaltungen hatten 45.000 (Seefest), 35.000 (Spielfest) und 12.000 (Festumzug) begeisterte Teilnehmer. Und zwei Salzgitteranerinnen wurden Landesmeisterinnen bei den turnerischen Mehrkämpfen: Christiane Wünschmann und Kerstin Kirchhoff. Das muss der Hammer gewesen sein.