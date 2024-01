Salzgitter. Die Polizei Salzgitter wollte einen Mann festnehmen und einen Haftbefehl vollstrecken. Vor Ort schlug die Stimmung in kurzer Zeit um.

Gegen 10 Uhr waren Beamte der Polizei auf dem Weg nach Salzgitter-Lesse zu einer Vollstreckung eines Erzwingungshaftbefehls, was demjenigen offen lässt, ob er vor Ort die Höhe der vorzuwerfenden Strafe bezahlt, oder stattdessen in eine Justizvollzugsanstalt überführt wird, an der Nienstedter Straße. Wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter auf Nachfrage erklärte, zeigte sich jedoch der 36-jährige Mann, dem ein Erzwingungshaftbefehl vollstreckt werden sollte, nicht besonders kooperativ und fiel durch sein Verhalten negativ auf.