Das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) in Salzgitter ist offiziell gestartet. Teile des Betriebshofs in Lebenstedt haben sich schon in eine Baustelle verwandelt. Ein Kran steht bereit, mehrere Bagger graben den ersten Bauabschnitt aus. Insgesamt kostet der Neubau rund 22,7 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen fördert den Bau mit 10,7 Millionen Euro - also etwa 47 Prozent der Gesamtkosten. „Ohne diese Summe wäre das Projekt schwer finanzierbar gewesen“, sagt Stefan Klein, Aufsichtsratsvorsitzender der KVG. Damit haben sich die projizierten Kosten aber immerhin nicht weiter erhöht. Schon Ende 2022 stand fest, dass der Neubau knapp 17 Prozent teurer wird, als die ursprünglich veranschlagten 19 Millionen Euro.