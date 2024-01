Lebenstedt. Die Stromausfälle in der Nacht zu Mittwoch haben viele Haushalte betroffen. Wir haben bei der Avacon nachgefragt, was los war.

Kein Strom in Lebenstedt. Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 24. Januar, hatten mehrere Anwohner der Stadt von Ausfällen in der Stromversorgung berichtet. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was dahinter steckte – bei der Avacon Netz GmbH Salzgitter.