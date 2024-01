Lebenstedt. Das ist unglaublich: Als ein Mann nach der Arbeit seinen Wagen in die Garage fahren will, steht dort schon ein Auto. Was dann passierte

Da staunte Thomas P. nicht schlecht. Als er nach der Arbeit gegen 1 Uhr in der Nacht sein Auto in der Garage in Lebenstedt parken will, ist die belegt. Ein fremdes Auto steht dort. Warm und trocken hat es der schwarze Golf in der fremden Garage. Nur, der Wagen gehört dem Mieter der Garage in Fredenberg nicht. Was tun?