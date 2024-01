Salzgitter. Die Stadt will durch Fördergelder weitere Hausärzte dazu bewegen, sich hier niederzulassen. Ob das gelingt, zeigen neue Zahlen.

Die Förderrichtlinie, die der Rat Mitte 2022 verabschiedet hat, um Hausärzte nach Salzgitter zu locken, hat weitere Früchte getragen. Insgesamt bezuschusst die Stadt in diesem Jahr sechs Praxen. Die Gesamtmittel in Höhe von 250.000 Euro seien ausgeschöpft, die Bescheide ergingen noch in dieser Woche an die Ärzte, sagte Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich auf Anfrage unserer Zeitung.