Salzgitter. Romy Wolff wollte zuerst eigentlich gar nicht bei der Vox-Sendung mitmachen. Dann hat sich ihre Meinung aber geändert. Daran liegt es.

Eigentlich wollte Romy Wolff gar nicht bei der Vox-Sendung „Shopping-Queen“ mitmachen. Schon fast drei Jahre ist es mittlerweile her, dass sie aus einer spontanen Idee heraus die Bewerbungsunterlagen für die Sendung online ausgefüllt - und eigentlich nicht einmal weggeschickt hat. „Ich wollte die Unterlagen einfach mal aus Spaß ausfüllen und schauen, was da so gefragt wird. Zu jeder Bewerbung muss man als Kandidatin aber auch ein Video mitschicken. Das war mir damals ein bisschen zu persönlich“, erinnert sich Wolff.

Deshalb ist Romy aus Salzgitter bei der Shopping-Queen in Braunschweig dabei

In ihrer Erinnerung wischt sie die Unterlagen danach vom Handy weg, und das Thema „Shopping-Queen“ war für sie gegessen. Knapp zwei Jahre später erreicht sie auf der Arbeit dann aber ein unerwarteter Anruf des Senders. Damals war sie mitten in der Übergabe für die Spätschicht in der Wohnstätte der Lebenshilfe, bei der sie arbeitet. Wolff berichtet: „Ein Kai meldete sich am Telefon und fragte, ob ich mich bei der Sendung beworben habe. Ich dachte, dass der mich verarschen will.“ Ein paar mal telefoniert Wolff mit dem Sender hin und her, bis sich herausstellt: Sie hat die Bewerbung damals wohl unvollständig abgeschickt, und jetzt wollte Vox sie unbedingt als Kandidatin haben. Weil sie polarisiere, ein spannender Charakter sei.

Romy aus Salzgitter wollte bei der Shopping-Queen zuerst gar nicht mitmachen

Nach dem dritten Telefonat ließ Wolff sich auf das Abenteuer ein, obwohl die 41-Jährige einige Vorbehalte hatte. Vor allem, wenn es darum ging, fremde Menschen in ihr privates Umfeld zu lassen. „Der Gedanke, dass wildfremde Leute bei mir zu Hause sind, während ich nicht da bin, kam mir doch sehr komisch vor“, gibt Wolff zu. Und fügt an: „Obendrauf schauen die sich ja meine Bude auch noch ausgiebig an und kommentieren das.“ Sorgen machte sie sich auch um ihre beiden British Kurzhaarladies, wie sie ihre Katzen nennt. Was, wenn sie beim Dreh aus Versehen das Haus verlassen? Die gute Absprache vor dem Dreh habe sie aber überzeugt, doch mitzumachen. Wolff sagt: „Ich konnte beispielsweise auch eine Freundin oder einen Elternteil bitten, beim Dreh da zu sein. Die wurden dann nicht mitgefilmt, haben aber auf das Haus aufgepasst. Das hat mir viele Ängste genommen.“

Shopping-Queen Kandidatin aus Salzgitter: So findet sie das Format

Das Format selbst hat sie sich samstags öfter schon einmal angeschaut. Ihr Interesse an Mode und möglichen Kombinationen von Kleidungsstücken ist groß, wie sie sagt - die Sendung diente also auch schon als Inspiration. Sie sagt: „Das Format ist total lustig. Da treten so viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Geschmäckern auf. Es ist spannend zu sehen, wie eigen jeder Mensch Kleidung kombiniert.“

„Der Gedanke, dass wildfremde Leute bei mir zu Hause sind, während ich nicht da bin, kam mir doch sehr komisch vor.“ Romy Wolff - über ihre Kandidatur bei der Shopping-Queen

Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer wirkte auf die Heilerziehungspflegerin sympathisch. Die Sendung schaffe allgemein ein sehr positives Image rund um Modedesign und die Kombination von Kleidung. Wolff gibt aber auch zu bedenken: „Das Format ist super. Auf den sozialen Medien interagiere ich aber gar nicht mit den Posts. Von Bodyshaming bis Beleidigungen ist da viel Negativität dabei. Und das, obwohl das Format an sich dazu nicht einlädt.“

Diese Aufgabe musste Romy aus Salzgitter bei der Shopping-Queen bewältigen

Die kommenden Folgen der „Shopping-Queen“ in Braunschweig stehen ganz unter dem Motto: Erdige Eleganz – kreiere den perfekten Look in Erdtönen! Dabei haben die fünf Kandidatinnen vier Stunden Zeit, um sich bei einem Budget von 500 Euro passend zum Motto der Woche einzukleiden und zu stylen. Wem das am besten gelingt, wird Shopping-Queen. Eine Aufgabe, die Wolff richtig gut liegt, wie sie sagt. Denn besonders Erdtöne kombiniert sie gerne zu einem Outfit zusammen. Beerentöne, mit rotem Lippenstift oder roten Nägeln beispielsweise.

Shopping Queen in Braunschweig: Das ist das Konzept

Allgemein steht Wolff auf die Kombination von gedeckten Farben mit einem besonders knalligen Teil. Die Aufgabe hat sich für sie also wie ein guter Shopping-Trip angefühlt, bei dem sie 500 Euro auf den Kopf hauen konnte, wie sie sagt. Ihren Stil selbst würde sie aber als nichts wirklich Besonderes bezeichnen. Sie sagt: „Es hat mich gewundert, dass ich für die Show ausgewählt wurde. In meinem Kleiderschrank sind eigentlich nur ein paar Hoodies, Jeans und Lederjacken“, erzählt sie mit einem Lachen. Ihr Umfeld sähe das aber ganz anders. Deswegen gab es von dort auch besonderen Zuspruch.

Romy aus Salzgitter nimmt Freundin bei der Shopping-Queen mit

Zum Shoppen hat Wolff ihre gute Freundin Marleen mitgenommen, mit der sie noch nie einkaufen war. Ein Umstand, der wohl auch für jede andere Begleiterin gegolten hätte, wie Wolff verrät. „Eigentlich gehe ich lieber allein shoppen. Dann bin ich fokussierter und finde auch wirklich etwas für mich“, erklärt sie. Die Freundin habe ihren Job aber gut gemacht und „sich gut in die Situation reingefuchst, mich unterstützt, sich bei einigen Momenten aber auch passend zurückgehalten“, wie Wolff berichtet.

Shopping-Queen in Braunschweig: Dann laufen die Folgen

Wie sich die Salzgitteranerin bei der „Shopping-Queen“ in Braunschweig geschlagen hat, ist am Donnerstag, 25. Januar, auf Vox zu sehen. Die Folge läuft um 15 Uhr. Nochmal mitmachen würde sie übrigens auf jeden Fall wieder. Sie sagt: „Es hat sich angefühlt wie eine fünftägige Klassenfahrt ohne Erwachsene. Die Erfahrung war wirklich toll. Ich wäre ohne mit der Wimper zu zucken wieder dabei.“

